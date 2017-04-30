Опрос: ни у Ле Пен, ни у Макрона нет "президентской выправки"

Протесты лицеистов в Париже против кандидатов в президенты. Архивное фото

Протесты лицеистов в Париже против кандидатов в президенты. Архивное фото

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ни кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ни экс-министр экономики Эммануэль Макрон не обладают "президентской выправкой" и не способны объединить французов, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ifop для газеты Journal du dimanche.

Согласно данным исследования, 42% французов считают, что ни один из кандидатов не сможет объединить страну, и 36% опрошенных полагают, что ни у одного из кандидатов второго тура нет "президентской выправки".

Большая часть респондентов (54%) также считает Ле Пен самым "беспокойным" кандидатом (против 25% за Макрона). Вместе с тем французы уверены, что именно Ле Пен в большей степени способна защитить население от терроризма (42%), чем Макрон (22%).

По мнению французов, оба кандидата не отличаются честностью (47%), не знают ежедневных забот французов (44%) и не смогут снизить уровень безработицы в стране(45%).

Опрос проводился при участии 1 тысячи человек в возрасте от 18 лет между 26 и 28 апреля.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.