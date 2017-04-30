Трамп обсудил угрозу КНДР с президентом Филиппин

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу обсудил угрозу КНДР с филиппинским коллегой Родриго Дутерте, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп провел телефонные переговоры с президентом Дутерте. Это была очень дружеская дискуссия, в ходе которой оба лидера обсудили опасения АСЕАН в отношении региональной безопасности, в том числе угрозу со стороны КНДР", — говорится в сообщении.

Трамп и Дутерте "также обсудили борьбу правительства Филиппин с наркотиками", отметили в Белом доме.