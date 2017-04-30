Американский спецназовец описал, как он ликвидировал бен Ладена

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский "морской котик", заявивший, что именно он убил лидера террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму бен Ладена, выпустил книгу мемуаров, в которой описал последние минуты "террориста номер один", пишет издание Daily Mail.
По данным разведки, спецназу необходимо было найти сына бен Ладена Халида, который был "последней линией защиты отца". После того, как 23-летний Халид был застрелен, военнослужащие поспешили осмотреть дальнейшие комнаты.
В конце концов О'Нилл увидел террориста "более высоким и худым, чем ожидал, с более короткой бородой и более белыми волосами". Военный дважды выстрелил. "Голова бен Ладена раскололась, и он упал", — описывает события автор книги.
В 2012 году еще один участвовавший в операции солдат Мэтт Биссоннетт написал книгу "Нелегкий день" под псевдонимом Марк Оуэн. Там он в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени того, кто ликвидировал боевика. Биссоннетту пригрозили тюрьмой за то, что он не предоставил написанную книгу Пентагону для проведения рецензирования до принятия решения о ее публикации, и обязали выплатить правительству 6,6 миллионов долларов.
Представитель издательства Scribner сообщил, что книга О'Нилла прошла необходимую процедуру.
* Террористическая организация, запрещенная в России.