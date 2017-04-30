Трамп продолжил войну с "вашингтонскими СМИ" и назвал их "болотом"

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу в речи по случаю 100 дней пребывания у власти продолжил войну с "вашингтонскими СМИ" и назвал их "болотом".

"Прямо сейчас большая группа голливудских актеров и вашингтонских СМИ собирается в гостинице в нашей столице на ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Без президента", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

По словам главы государства, его "ничто не может радовать больше, чем нахождение за 100 миль от этого вашингтонского болота — в гораздо большей аудитории и с гораздо лучшими людьми".

Трамп вновь обвинил ведущие СМИ в создании "липовых новостей". "Они сейчас сидят в Вашингтоне, смотрят нас и хотят быть здесь, вместе с нами", — сказал он.

Президент заверил аудиторию в том, что вашингтонские "СМИ находятся сейчас в состоянии стресса". Ссылаясь на данные опросов общественного мнения, он сказал, что "более половины американцев считают, что СМИ не имеют ничего общего с реальной жизнью". Он также обратил внимание на то, что "89% освещения деятельности администрации в прессе — негативное".

Ассоциация корреспондентов при Белом доме ежегодно проводит торжественные ужины. Президенты традиционно выступали на этих мероприятиях. Трамп эту традицию нарушил.