Трамп продолжил войну с "вашингтонскими СМИ" и назвал их "болотом"

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу в речи по случаю 100 дней пребывания у власти продолжил войну с "вашингтонскими СМИ" и назвал их "болотом".
По словам главы государства, его "ничто не может радовать больше, чем нахождение за 100 миль от этого вашингтонского болота — в гораздо большей аудитории и с гораздо лучшими людьми".
Трамп вновь обвинил ведущие СМИ в создании "липовых новостей". "Они сейчас сидят в Вашингтоне, смотрят нас и хотят быть здесь, вместе с нами", — сказал он.
Ассоциация корреспондентов при Белом доме ежегодно проводит торжественные ужины. Президенты традиционно выступали на этих мероприятиях. Трамп эту традицию нарушил.