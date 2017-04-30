К юго-востоку от Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,0

ПЕКИН, 30 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье к юго-востоку от острова Тайвань, сообщило Центральное метеорологическое бюро Тайваня.

Подземные толчки были зафиксированы в 9.57 по местному времени в четверг (4.57 мск) в 163,7 километра к юго-востоку от уезда Тайдун. Очаг залегал на глубине 96 километров.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.