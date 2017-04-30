Трамп-младший назвал главные успехи своего отца за первые 100 дней

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главными достижениями первых ста дней президентства Дональда Трампа стали его "решительные действия" в борьбе с террористами "Исламского государства"*, ракетный удар по Сирии и жесткое противостояние КНДР, считает сын главы государства Дональд Трамп-младший.

"Как главнокомандующий мой отец предпринял решительные действия против сирийского президента Башара Асада после того, как тот применил химическое оружие к своему народу. Америка противостоит "Исламскому государству" везде — от пещер Афганистана до Мосула. Соединенные Штаты также занимаются угрозой со стороны Северной Кореи", — говорится в тексте интервью Трампа-младшего, опубликованном телеканалом Fox news

Он добавил, что сто дней президентства Трампа напомнили мировому сообществу об "американской решительности" в международных делах и показали, что 45-й американский президент умеет предпринимать "решительные действия" в сложных ситуациях. "Лидерство моего отца не ограничивается американскими границами. Как наши союзники, так и наши враги теперь помнят, как выглядит американская решительность", — отметил Трамп-младший.

Сын американского президента подчеркнул, что Трамп проводит курс, направленный на восстановление военной мощи США, "укрепляя возможности наших командиров бороться с врагами и защищать Америку".

По словам Трампа-младшего, 45-й президент Америки "никогда не уклоняется от сложных вызовов, потому что он знает, как решать проблемы, встающие перед страной".

По мнению сына главы Белого дома, помимо внешнеполитических успехов 100 дней президентства Трампа также восстановили "доверие к американской экономике", оживили фондовые биржи и подтолкнули экономический рост.

* Террористическая организация, запрещенная в России.