Трамп-младший назвал главные успехи своего отца за первые 100 дней

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Главными достижениями первых ста дней президентства Дональда Трампа стали его "решительные действия" в борьбе с террористами "Исламского государства"*, ракетный удар по Сирии и жесткое противостояние КНДР, считает сын главы государства Дональд Трамп-младший.Fox news.
Он добавил, что сто дней президентства Трампа напомнили мировому сообществу об "американской решительности" в международных делах и показали, что 45-й американский президент умеет предпринимать "решительные действия" в сложных ситуациях. "Лидерство моего отца не ограничивается американскими границами. Как наши союзники, так и наши враги теперь помнят, как выглядит американская решительность", — отметил Трамп-младший.
60.7%Да, я ожидал(а) от него более грамотной международной политики
3.8%Да, он оказался более способным политиком, чем я предполагал(а)
35.5%Нет, с самого начала было ясно, что он из себя представляет
По словам Трампа-младшего, 45-й президент Америки "никогда не уклоняется от сложных вызовов, потому что он знает, как решать проблемы, встающие перед страной".
По мнению сына главы Белого дома, помимо внешнеполитических успехов 100 дней президентства Трампа также восстановили "доверие к американской экономике", оживили фондовые биржи и подтолкнули экономический рост.
* Террористическая организация, запрещенная в России.