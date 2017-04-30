Трамп заявил, что Обама оставил после себя в США кавардак

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США республиканец Дональд Трамп в субботу обвинил своего предшественника демократа Барака Обаму в том, что он оставил после себя в стране кавардак.
По его словам, в течение многих лет в США сокращалось число рабочих мест и закрывались заводы. "Политики отправляли наши войска защищать границы других стран, но границы США не были защищены", — сказал он.
Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной иммиграцией. Напомнив о снижении потока нелегалов через южную границу на 73 процента за 100 дней своего президентства, он отметил, что американская "иммиграционная система должна ставить на первое место безопасность граждан США".
Трамп заявил, что "предыдущая очень слабая администрация позволила очень многим бандам пересечь американскую границу".
"Мы не остановимся, пока не победим эти банды. Мы сделаем это быстро, и мы заставим их вернуться домой", — сказал он.