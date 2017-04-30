Трамп пообещал отменить все соглашения, которые не отвечают интересам США

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал "начать новые переговоры или отменить" все соглашения, которые не отвечают американским интересам.

"Мы начнем новые переговоры или отменим любое соглашение, которое не отвечает американским интересам", — сказал он, выступая перед сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания) на митинге по случаю 100 дней своего пребывания у власти.

В частности, Трамп пообещал "начать новые переговоры по соглашению о свободной торговле с Мексикой и Канадой (НАФТА)". Он выразил надежду на то, что "это будет хорошо для всех".

"В течение многих лет мы были в НАФТА не на правильной стороне по отношению к Канаде и Мексике. Мы это сами допустили. Сейчас мы начинаем новые переговоры. И если мы не получим хорошее соглашение для наших компаний и работников, мы прекратим действие НАФТА", — заявил американский лидер.

Президент также назвал "ужасным и катастрофическим" соглашение по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), решение о выходе из которого он фактически принял после вступления в должность.

Наряду с этим Трамп напомнил, что на днях США начали антидемпинговые расследования по поставкам в страну из-за рубежа алюминия и стали. "Мы изучим каждую сделку. И если мы найдем что-то неправильное, будем действовать немедленно", — сказал он