В Трампа бросили российские флаги во время выступления

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Во время выступления президента США в Пенсильвании неизвестный бросил в Трампа связку из российских триколоров.

На кадрах видно, Трамп произносит речь, а в это время множество российских триколоров относительно небольшого размера были брошены в стороны президента. Трамп не стал реагировать на такое действие и продолжил свое выступление, приуроченное к первым 100 дням своего пребывания у власти.

Речь главы государства транслировали новостные телеканалы США.