Трамп считает, что лидер демократов в сенате ведет коллег к погибели

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер ведет своих коллег к погибели, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"К сожалению, у демократов нет хорошего лидера в конгрессе. Сенатор Шумер — очень плохой лидер. Я его давно знаю, он слабый лидер, он хочет повысить ваши налоги. И он ведет демократов к погибели", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

В субботу исполняется 100 дней с прихода Трампа к власти.