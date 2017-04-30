СМИ: в Танзании уволили около 10 тысяч чиновников с фальшивыми дипломами

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Танзании Джон Магуфули уволил около 10 тысяч чиновников, чьи дипломы и свидетельства о профессиональной квалификации оказались фальшивыми, сообщает радиостанция rfi Afrique.

По информации радиостанции, Магуфули потребовал немедленной отставки 9 тысяч 932 госслужащих, после того как получил финальный отчет правительственного расследования, начатого еще в 2015 году. Президент заявил, что уволенных чиновников в кратчайшие сроки заменят квалифицированные госслужащие, а также обратился к средствам массовой информации с просьбой распространить список всех отстраненных от государственной службы.

Как сообщается, сразу после избрания президентом в ноябре 2015 года Магуфули приступил к политике "шоковой терапии", направленной на борьбу с коррупцией и мошенничеством в стране. Его жесткие меры получили название "тингатинга", что в переводе с местного языка суахили обозначает "бульдозер".

По словам сторонника президента, преподавателя политических наук университета Дар Эс-Салам Бенсона Бара, такое решение президента было необходимым.

"Мне кажется, что решение президента уволить около 10 тысяч человек принято с учетом лучших интересов страны. В государственной сфере было нужно навести порядок, и это именно то, что сделал президент", — сказал Бара.

Он добавил, что Танзания нуждалась в сильном президенте, который серьезно относится к насущным проблемам и заботится о стране. "Нам был нужен президент, который воспринимает проблемы всерьез. Нам был нужен президент, который готов сделать так, чтобы ресурсы страны использовались для ее развития, а не для самовосхваления", — заключил эксперт.