Трамп назвал продуктивными первые 100 дней пребывания у власти

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу назвал "очень продуктивными" первые 100 дней своего пребывания у власти.
60.7%Да, я ожидал(а) от него более грамотной международной политики
3.9%Да, он оказался более способным политиком, чем я предполагал(а)
35.5%Нет, с самого начала было ясно, что он из себя представляет
"Каждый день из первых 100 дней моя администрация работала над тем, чтобы улучшить ситуацию в стране. В том числе мы работали, чтобы помочь нашим замечательным шахтерам, над возвращением рабочих мест. Мы добились исторического прогресса", — отметил Трамп.