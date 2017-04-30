Пенс заявил о возобновлении мощи США после действий в Сирии и Афганистане

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Действия президента США Дональда Трампа в Сирии и Афганистане свидетельствуют о возобновлении военной мощи Соединенных Штатов, заявил в субботу вице-президент Майк Пенс.

"Действия, которые президент Трамп предпринял в Сирии и Афганистане, — свидетельство возобновления силы США", — сказал он на митинге сторонников Трампа в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

Как отметил Пенс, "благодаря действиям президента Трампа "Исламское государство"* теряет свои позиции". "Мы не остановимся, пока не уничтожим ИГ*", — сказал он.

Митинг в Гаррисберге приурочен к 100 дням со дня приход Трампа к власти.

* Террористическая организация, запрещенная в России.