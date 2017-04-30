Пенс заявил о возобновлении мощи США после действий в Сирии и Афганистане

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Действия президента США Дональда Трампа в Сирии и Афганистане свидетельствуют о возобновлении военной мощи Соединенных Штатов, заявил в субботу вице-президент Майк Пенс.
60.7%Да, я ожидал(а) от него более грамотной международной политики
3.9%Да, он оказался более способным политиком, чем я предполагал(а)
35.4%Нет, с самого начала было ясно, что он из себя представляет
Как отметил Пенс, "благодаря действиям президента Трампа "Исламское государство"* теряет свои позиции". "Мы не остановимся, пока не уничтожим ИГ*", — сказал он.
Митинг в Гаррисберге приурочен к 100 дням со дня приход Трампа к власти.
* Террористическая организация, запрещенная в России.