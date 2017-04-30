В Мали продлили режим чрезвычайного положения на полгода

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Члены Национальной ассамблеи Мали проголосовали в пользу продления режима чрезвычайного положения в стране на полгода, передает агентство Рейтер.
Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
В прошлом году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ключевых населенных пунктов, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.