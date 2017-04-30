В Мали продлили режим чрезвычайного положения на полгода

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Члены Национальной ассамблеи Мали проголосовали в пользу продления режима чрезвычайного положения в стране на полгода, передает агентство Рейтер.

Как сообщил глава правовой комиссии ассамблеи, сотрудникам служб безопасности будут предоставлены дополнительные полномочия касательно арестов. Новое продление ЧП продолжило череду предыдущих, впервые режим был введен в ноябре 2015 года.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В прошлом году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ключевых населенных пунктов, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.

С 11 февраля 2013 года в Мали военные операции проводили около 4 тысяч военнослужащих из Франции наряду с 6 тысячами солдат государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце июня СБ ООН принял резолюцию, согласно которой миротворческими функциями теперь там будет заниматься контингент MINUSMA, в котором будут задействованы 11,2 тысячи военнослужащих и 1 тысяча 440 полицейских.