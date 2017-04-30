Норвежский ПЕН-клуб вручил Сноудену премию за вклад в защиту свободы слова

МУРМАНСК, 30 апр – РИА Новости. Представители норвежского ПЕН-клуба вручили экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену в Москве премию Карла фон Осецкого за вклад в защиту свободы слова, сообщается на сайте клуба.

В ноябре прошлого года норвежский ПЕН-клуб сообщил, что решил отложить церемонию награждения Сноудена на июнь 2017 в надежде, что лауреат сможет лично принять участие в церемонии. Однако, как следует из информации клуба, премия Сноудену была вручена еще на прошлой неделе, но известно об этом стало только сейчас.

Сообщается, что премию Сноудену в одной из московских гостиниц вручили председатель правления и генеральный секретарь норвежского ПЕН-центра Вильям Нюгор и Хаге Ньют Нури. "Я благодарен за поддержку от вас и норвежского ПЕН-клуба", — приводит клуб слова Сноудена в момент получения премии.

Норвежский ПЕН-клуб объявил Сноудена лауреатом премии имени Карла фон Осецкого еще в марте прошлого года. Из-за опасений его выдачи властям США сотрудники организации начали юридический процесс, целью которого стало желание получить гарантии от норвежских властей, что Сноудена, в случае запроса об экстрадиции из США, выдавать не будут. Гарантии так и не были получены, поэтому в ПЕН-клубе выработали "план Б", отмечается на сайте.

Премия имени Карла фон Осецкого (1889-1938) — немецкого пацифиста и журналиста, лауреата Нобелевской премии мира за 1935 год, присуждается в Норвегии ежегодно за работу в сфере свободы выражения мнений.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт.

Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию. Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.