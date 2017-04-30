В Туркмении празднуют День ахалтекинского коня

АШХАБАД, 30 апр — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Туркменистан каждое последнее воскресенье апреля празднует День туркменского (ахалтекинского) коня.

Главные мероприятия праздника пройдут в Международном конноспортивном комплексе под Ашхабадом. Здесь пойдут любимые в народе праздничные скачки. Победители и призеры заездов будут награждены иномарками и ценными призами.

Традиционно, в праздновании Дня туркменского коня принимает участие руководительский корпус страны во главе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Апрель в Туркменистане проходит под знаком празднования Дня туркменского коня. Прежде непримечательный, отраслевой праздник, благодаря усилиям знатока ахалтекинской породы лошадей, президента Гурбангулы Бердымухамедова, превратился в самый яркий и масштабный праздник страны, все больше привлекающий внимание иностранных гостей.

Название — ахалтекинская порода, состоит из двух слов – Ахал (историческая область Туркмении) и теке (туркменское племя, проживающее на этой территории). То есть, ахалтекинские кони выведены в Ахале текинцами.

Это одна из самых древних и красивых верховых пород в мире. Ученые считают, что ее возраст составляет около 5 тысяч лет. Эта порода оказала влияние на многие известные верховые породы, в том числе, арабскую, английскую скаковую, а также русские породы – русскую верховую и донскую породы лошадей.

В современной Туркмении ахалтекинских коней считают национальным достоянием. Не случайно, на государственном гербе Туркменистана изображен многолетний чемпион породы ахалтекинец Янардаг (Пылающая гора). – 0 —