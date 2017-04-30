СМИ: в лесах на юге Франции пройдет ночной спортивный "зомби-забег"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ночное спортивное ориентирование, осложненное засадами, в которых спрячутся зомби, пройдет в начале июня недалеко от французского города Тулузы, сообщает издание Actu Cote Toulouse.
У участников гонки будет менее часа для того, чтобы собрать маячки, разбросанные по кишащему зомби лесу. Прячущиеся в ночной темноте зомби будут "покушаться на жизни" бегунов, каждый из которых получит пояс с двумя стрелками ("жизнями"). Победителем станет не просто тот, кто прошел дистанцию быстрее всех, но кто также сумел сохранить обе стрелки.
Для прохождения дистанции участники получат хронометр, компас, фонарик, карту и электронный распознаватель маячков. Бежать можно как одному, так и в команде.