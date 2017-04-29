NI: за "проблемный" F-35 придется заплатить еще 1,7 миллиарда долларов

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Перспективный истребитель пятого поколения F-35 продолжает расти в цене, а его поставки американским ВВС откладываются на неопределенный срок, пишет обозреватель журнала National Interest Дэн Гразье.

Автор обращает внимание на недавний доклад Счетной палаты США, согласно которому расходы на летные испытания превысят смету на 1,7 миллиарда долларов. При этом указанная цифра не является конечной. "Самый сложный этап испытаний еще впереди, а многие недочеты обнаружатся в будущем. Поэтому стоимость программы наверняка вырастет", — считает журналист. По его мнению, американским налогоплательщикам еще не раз придется проспонсировать перспективный истребитель.

Он поясняет, что сейчас пилоты проверяют программное обеспечение самолета, финальная версия которого была представлена только в ноябре 2016 года. Однако обкатка "программной" составляющей значительно отстает от намеченного графика. "Задержки в ходе тестирования ПО ставят под угрозу испытания F-35 в боевых условиях", — пишет Гразье.

"Доклад счетной палаты лишний раз доказывает, что F-35 — очень проблемная машина. Пентагону необходимо скорее завершить ее разработку и подвергнуть самолет жестким боевым испытаниям", — резюмирует обозреватель.