На Кубе нашли обломки разбившегося пассажирского самолета Ан-26

МЕХИКО, 29 апр – РИА Новости. Обломки разбившегося на Кубе самолета найдены в районе Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль, сообщает портал Ciber Cuba со ссылкой на родственника одного из членов экипажа.

"Эта зона очень сложна для доступа по земле, и предварительная информация свидетельствует, что выживших нет", — приводит портал слова своего источника.

Самолет Ан-26 разбился на западе острова в провинции Пинар-дель-Рио, он способен принять на борт до 39 человек, передает Ciber Cuba со ссылкой на данные кубинской авиакомпании Aerogaviota, которой принадлежит самолет, однако официальной информации о случившемся пока нет. Число пассажиров остается также неизвестным.

Авиакомпания Aerogaviota принадлежит корпорации гражданской авиации Кубы и специализируется на внутренних рейсах, а также осуществляет полеты по ряду стран Карибского региона. Компания предлагает регулярные, чартерные и грузовые перевозки. Аэропортом базирования компании является Баракоа. Воздушный флот авиакомпании состоит из самолетов Ан-26 и ATR 42 500, а также вертолетов Ми-8, говорится на сайте перевозчика.