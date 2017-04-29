Борца с морскими хищниками из Франции съели акулы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спасатель из Франции, посвятивший жизнь борьбе с акулами, погиб на острове Реюньон в Индийском океане после нападения морского хищника, сообщает Daily Mail.

Тигровая акула атаковала мужчину, когда он занимался серфингом в неположенном месте. Хищник укусил спасателя за правое бедро. От полученных травм молодой человек скончался в течение получаса.

Мужчина был активистом организации Shark Watch Patrol, которая помогает предотвращать нападения акул на людей. Сообщается, что он интересовался образом жизни этих хищников и выкладывал их фотографии в социальных сетях.

Французский остров Реюньон считается одним из наиболее опасных мест для отдыха в мире из-за многочисленных нападений акул. За последние шесть лет таких атак было больше 20, в девяти случаях пострадавшие погибли.