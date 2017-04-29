Борца с морскими хищниками из Франции съели акулы

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Спасатель из Франции, посвятивший жизнь борьбе с акулами, погиб на острове Реюньон в Индийском океане после нападения морского хищника, сообщает Daily Mail.
Мужчина был активистом организации Shark Watch Patrol, которая помогает предотвращать нападения акул на людей. Сообщается, что он интересовался образом жизни этих хищников и выкладывал их фотографии в социальных сетях.
Французский остров Реюньон считается одним из наиболее опасных мест для отдыха в мире из-за многочисленных нападений акул. За последние шесть лет таких атак было больше 20, в девяти случаях пострадавшие погибли.