В Турции запретили телешоу знакомств

АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Турецкие власти объявили об увольнении почти 4 тысяч госслужащих и о запрете на телевизионные шоу знакомств, об этом говорится в двух постановлениях правительства, имеющих силу закона и принятых в рамках режима ЧП, действующего после попытки переворота в июле прошлого года и опубликованным в субботу в официальном вестнике Resmi Gazete.

"В программах радио и ТВ не может быть места поиску супругов, друзей, а также рекламе и маркетингу этих программ. Необходимо поощрять программы и сериалы, направленные на принципы семейных ценностей, нравственного воспитания детей и молодежи в соответствии с разработками министерства семьи и социальной политики", — говорится в постановлении правительства.

В принятом в субботу другом постановлении правительства объявлено об увольнении более 3,9 тысячи госслужащих, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, в том числе более 1 тысячи военных, 1,1 тысячи сотрудников Минюста, 500 ученых. Объявлено о закрытии СМИ и 14 неправительственных организаций.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции.

В Турции после мятежа ранее были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.