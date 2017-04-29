Украинские силовики обстреляли "Урал" с ополченцами, сообщили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (230)

ЛУГАНСК 29 апр — РИА Новости. Один военнослужащих погиб в результате обстрела со стороны ВСУ автомобиля Народной милиции ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.

"В 12.05 29 апреля ВСУ произвели обстрел с направления Крымское в направлении населенного пункта Фрунзе. В результате выстрела из ПТУР (противотанковая управляемая ракета) подорван автомобиль Урал с личным составом Народной милиции ЛНР", — сообщили в пресс-службе.

По данным ЛНР, один военнослужащий погиб, один получил ранение.