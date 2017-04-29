Юнкер призвал Лондон отменить вето на важное бюджетное решение ЕС

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Великобританию отменить вето на важное бюджетное решение в Совете ЕС, поскольку это поспособствовало бы переговорам по Brexit, передает агентство Рейтер.

Наложенное Лондоном в среду вето коснулось среднесрочного пересмотра бюджета ЕС на финансовый период сроком на семь лет. Тем самым Британия заблокировала возможность осуществления плана, в рамках которого страны ЕС договорились выделить дополнительно 6 миллиардов евро на строительство новой границы, береговую охрану, а также на сотрудничество с африканскими странами для борьбы с нелегальной иммиграцией.

"Великобритания в данный момент блокирует решение, а оно было бы желательно, оно облегчило бы начало переговоров", — заявил Юнкер в ходе пресс-конференции после саммита лидеров стран ЕС, посвященного деталям Brexit.

По мнению Юнкера, британские политики не осознают всей сложности предстоящих переговоров.

"Иногда у меня создается впечатление, что наши британские друзья, не все из них, недооценивают те технические сложности, с которыми мы сталкиваемся. Один вопрос о правах граждан является смесью из 25 разных вопросов, которые должны быть решены", — отметил он.

По данным Рейтер, британские чиновники воздерживаются от принятия политически неоднозначных решений в период, предшествующий выборам в парламент страны 8 июня.