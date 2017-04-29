Пропавший с радаров на Кубе самолет разбился, сообщили СМИ

МЕХИКО, 29 апр – РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе, не его борту могли находиться до 39 человек, сообщает в субботу портал Ciber Cuba.

Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

"Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие", — сообщает портал. Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальных властей Кубы пока не было.