СМИ: Британия заблокировала основное бюджетное решение ЕС

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Великобритания на текущей неделе заблокировала важное бюджетное решение в Совете ЕС, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в субботу.
В частности отмечается, что после продолжительных переговоров страны ЕС пришли к соглашению дополнительно выделить 6 миллиардов евро на строительство новой границы, береговую охрану, а также на сотрудничество с африканскими странами с целью борьбы с нелегальной иммиграцией. Британское вето заблокировало возможность осуществления этого плана.