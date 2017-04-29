Посол РФ: "война с памятниками" в Польше может приобрести массовый характер

БРАНЁВО (Польша), 29 апр — РИА Новости. "Война с памятниками" — снос монументов советским воинам в Польше — может приобрести массовый характер в случае принятия поправок к закону о декоммунизации, сказал журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.
Он отметил, что польский сенат – верхняя палата парламента – на прошлой неделе одобрил поправки к закону о декоммунизации. Дальше эти поправки будет рассматривать сейм (нижняя палата парламента), и затем они пойдут на подпись президенту. Согласно этим поправкам предусматривается снос памятников, являющихся пропагандой коммунизма.
"К этим памятникам польские парламентарии причисляют и памятники советским воинам-освободителям. Несмотря на то, что это абсурдная трактовка – это не пропаганда коммунизма, это память о тех, благодаря кому существует Польша сейчас", — добавил посол.
В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".