Посол РФ: "война с памятниками" в Польше может приобрести массовый характер

БРАНЁВО (Польша), 29 апр — РИА Новости. "Война с памятниками" — снос монументов советским воинам в Польше — может приобрести массовый характер в случае принятия поправок к закону о декоммунизации, сказал журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.

"Если эти поправки вступят в действие, то они предусматривают в течение года снос тех памятников, которые находятся за пределами воинских захоронений. Таких памятников здесь осталось от 200 до 300. Понятно, что то, что было единичными случаями, приобретет массовый характер, для нас это будет вызовом, провокацией, это будет кризис в наших отношениях. Смотреть на это безучастно мы не можем и не будем", — сказал Андреев.

Он отметил, что польский сенат – верхняя палата парламента – на прошлой неделе одобрил поправки к закону о декоммунизации. Дальше эти поправки будет рассматривать сейм (нижняя палата парламента), и затем они пойдут на подпись президенту. Согласно этим поправкам предусматривается снос памятников, являющихся пропагандой коммунизма.

"К этим памятникам польские парламентарии причисляют и памятники советским воинам-освободителям. Несмотря на то, что это абсурдная трактовка – это не пропаганда коммунизма, это память о тех, благодаря кому существует Польша сейчас", — добавил посол.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим".