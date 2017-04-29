Сильный шторм оставил без электричества более пяти тысяч домов в Эстонии

ТАЛЛИН, 29 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Сильный шторм оставил в субботу без электричества более 5 тысяч домов в Эстонии, сообщило предприятие Elektrilevi, обслуживающее распределительные электросети.

По сообщению Elektrilevi, перебои в электроснабжении наблюдаются в восьми из 15 уездов Эстонии. При этом больше всего обесточенных домов оказалось в Ляэне-Вируском и Харьюском уездах. Специалисты занимаются устранением неполадок.

Таллинский аэропорт после 13 часов принял лишь один самолет — борт из Киева приземлился в 18:55 с опозданием почти на полтора часа. Остальные лайнеры не могут приземлиться из-за облачности и тумана.

Судоходная компания Linda Line отменила все субботние рейсы скоростных катамаранов между Таллином и Хельсинки. Также прервано судоходное сообщение между островами Сааремаа и Хийумаа. Федерация футбола Эстонии перенесла на воскресенье футбольный матч чемпионата страны по футболу в высшей лиге между командами "Инфонет" и "Пайде".

По всей Эстонии в субботу наблюдаются сильный ветер и дождь, а также плохая видимость. Дует северо-восточный ветер со скоростью 15-18 м/с, на побережье и на островах Западной Эстонии — 17 м/с с порывами 23-25 м/с.