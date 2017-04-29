Ципрас считает, что переговоры по выходу Британии из ЕС будут трудными

АФИНЫ, 29 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза будут трудными, а для греческого правительства приоритетным вопросом является судьба 70 тысяч греков, проживающих в Британии.

© пресс-служба премьер-министра Греции/ Andrea Bonetti Премьер Греции Алексис Ципрас на саммите в Брюсселе © пресс-служба премьер-министра Греции/ Andrea Bonetti Премьер Греции Алексис Ципрас на саммите в Брюсселе

"Процесс переговоров будет трудным из-за того, что мы должны решать сложные вопросы. Но есть и критическая тема, финансовая, и мы все знаем, что это самая сложная тема в любом разводе — экономическая часть", — сказал Ципрас после саммита ЕС в Брюсселе, посвященного Brexit.

"С другой стороны, наш приоритет — это наши граждане, которые живут в Великобритании. Более 70 тысяч греков живут в Великобритании. Живут, учатся, работают там", — сказал Ципрас.

"Нашим приоритетом также является обеспечение нормальных торговых отношений, а также обеспечение бесперебойных туристических потоков из Великобритании", — сказал премьер. Британские туристы являются одними из самых многочисленных в Греции. В этом году ожидается приезд 3,4 миллиона британских туристов.

По словам премьер-министра, участники саммита согласились на "справедливые запросы отдельных государств" на особые отношения с Великобританией. По его словам, речь идет об Ирландии, отношениях Испании и Великобритании и Гибралтара.

"Я думаю, что сегодня открывается один круг переговоров, не такой уж и приятный. Brexit, выход Великобритании из Европейского Союза, это событие неприятное, и произошло оно главным образом из-за недовольства граждан по отношению к политике Европейского Союза, и особенно в том, что касается социальных и экономических вопросов", — сказал премьер Греции.

В Великобритании, помимо греков, проживает большое количество греков-киприотов, как уточнили РИА Новости в МИД Греции, порядка 250 тысяч человек, что составляет почти треть греческого населения Кипра.