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В Евросоюзе ждут сложных переговоров по Brexit

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Главное за 29 апреля 2017 года (9)
20:2729.04.2017
(обновлено: 20:36 29.04.2017)
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© РИА Новости . Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПротивники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фотоПротивники выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз ожидает непростых переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) и будет готовиться на случай, если они потерпят неудачу.

В субботу прошел специальный саммит глав 27 государств, которые остаются в ЕС, по вопросу Brexit, где были приняты указания для предстоящих переговоров.

Просто не будет

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита заявил, что "это будут сложные переговоры".

Мужчина с флагом ЕС в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Tim Ireland
ЕС ждет от Британии соблюдения обязательств, принятых в рамках союза
Именно Еврокомиссия должна будет вести диалог с Британией от имени Евросоюза. Как ожидается, ЕС будет выступать одной из сторон переговоров с единой позицией. Отдельных дискуссий, связанных с Brexit, между отдельными государствами союза и Великобританией быть не должно, говорится в указаниях.

Они гласят, что решение Великобритании покинуть ЕС "создает значительную неопределенность" для населения и бизнеса, которая может повлечь за собой сбои как в Великобритании, так и, в меньшей степени, оставшихся странах ЕС.

"Граждане, которые построили свою жизнь на основе прав, вытекающих из членства Великобритании в ЕС, сталкиваются с перспективной их потери. Бизнес потеряет предсказуемость и уверенность, которая дается законодательством ЕС. Это также повлияет и на органы государственной власти", — отмечают лидеры ЕС.

Национальные власти, бизнес и прочие заинтересованные стороны, по мнению лидеров 27 стран ЕС, "должны предпринять все необходимые шаги для подготовки к последствиям выхода Великобритании", говорится в документе.

Евросоюз подготовится и на случай неудачных переговоров. Однако основной их целью будет, все же, обеспечение достойного отделения страны от союза, чтобы сократить неопределенность, и, насколько это возможно, минимизировать сбой, вызванный изменением состава ЕС, свидетельствует текст указаний.

И, несмотря на все это, лидеры 27 стран ЕС выразили желание, чтобы Великобритания осталась в будущем близким партнерам союза. Они считают, что сильные и конструктивные связи будут в интересах обеих сторон — ЕС и Британии, и не стоит их сводить только к торговле, следует из материалов саммита.

Однако они все же отметили, что отношения ЕС с третьей страной не могут дать столько же преимуществ, сколько членство в союзе.

Так держать

Саммит в субботу практически молниеносно – менее чем за 15 минут обсуждения – принял подготовленные заранее указания о том, как стоит вести переговоры с Великобританией.

Акция протеста у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. 13 марта 2017
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
ЕС и Британия до Brexit смогут заключить только временные договоренности
Первым приоритетом Евросоюза в переговорах будет сохранение прав граждан ЕС и Соединенного королевства, затронутых Brexit, говорится в указаниях.

"Право каждого гражданина ЕС, а также членов его или ее семьи, жить, работать и получать образование в любой стране Евросоюза является фундаментальным аспектом Евросоюза. Наравне с другими правами в рамках законодательства ЕС, это сформировало жизнь и выбор миллионов людей", — подчеркивается в документе.

Евросоюз также настаивает на том, что покуда Великобритания не перестала быть членом ЕС, на нее распространяются все права и обязанности участника союза. Поэтому, как сообщалось ранее, для ЕС важно обеспечить выполнение Великобританией финансовых обязательств, которые она брала на себя и будет брать, являясь членом ЕС. К примеру, в рамках многолетнего финансового плана (MFF), который принимался в 2013 году и распространяется на период с 2014 по 2021 годы, и из которого нарезаются однолетние бюджеты ЕС.

Лидеры 27 стран Евросоюза также ожидают от Великобритании выполнения своей части международных обязательств, которые она берет на себя, будучи членом ЕС. В этой связи, ЕС считает важным проведение с Великобританией "конструктивного диалога" о возможном общем подходе в отношении соответствующих стран-партнеров, не входящих в ЕС, а также международных организаций и конвенций, говорится в указаниях.

Евросоюз готов к созданию партнерских отношений с Великобританией как в области торговли, так и в других сферах, к примеру, в борьбе с терроризмом и международной преступностью, а также в области безопасности, обороны и международной политики, отмечается в документе.

Разделить по пунктам

Переговоры со страной, по замыслу Евросоюза, должны проходить поэтапно. Основная часть первого этапа – это установление как можно большей ясности и юридической определенности для граждан, бизнеса, международных партнеров о "незамедлительных последствиях" Brexit, а также урегулирование прав и обязанностей Британии, связанных с ее членством в ЕС.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава Еврокомиссии предрек сложные переговоры по Brexit
Евросоюз будет тщательно следить за продвижением переговоров в этой их части. Выход на второй этап дискуссий с Британией будет возможен лишь если ЕС решит, что по первому этапу был достигнут хороший прогресс.

На втором этапе переговоров, как следует из материалов ЕС, будут определены очертания возможных будущих отношений страны и ЕС, однако заключить конкретные соглашения на этот счет можно будет только после "развода".

Одним из важнейших моментов тут могут быть торговые отношения и доступ Британии к единому экономическому рынку ЕС, членом которого она сейчас является. Власти Евросоюза ранее заявляли, что для сохранения доступа к единому рынку необходимо, чтобы Великобритания соблюдала четыре свободы ЕС, а именно, свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Однако ранее в этом году правительство Великобритании не исключило, что Британия может покинуть единый рынок в рамках Brexit. "Британское правительство указало, что оно не будет стремиться сохранить (страну – ред.) в едином рынке, но хотело бы пойти по пути амбициозного соглашения о свободной торговле с Европейским союзом. Основываясь на интересах ЕС, Евросовет готов начать работу в направлении торгового соглашения, которое может быть заключено, когда Великобритания перестанет быть членом ЕС", — говорится в указаниях.

Такое соглашение, как отмечается в документе, не должно означать членства страны в едином рынке ЕС или его частях. Да и в принципе, разговор можно будет вести только о членстве в едином рынке в целом, но не в его отдельных частях, секторах, следует из документа.

Евросоюз и Великобритания в рамках переговоров смогут договориться о переходном периоде, который наступит после отделения страны от союза, но до оформления новых отношений, следует из указаний. Любые подобные договоренности должны быть "четко определены и ограничены во времени", отмечается в документе. В частности, ЕС не исключает рассмотрения временной пролонгации распространения на Великобританию законодательства ЕС после "развода".

Евросоюз отмечает в своих материалах, что любая будущая структура отношений ЕС и Британии должна предохранять финансовую стабильность в союзе. Здесь важно заметить, что Великобритания, являясь одной из крупнейших экономик ЕС, не входит в еврозону, в которой состоят 19 стран союза, в том числе крупнейшие государства, такие как Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Италия.

Все или ничего

Евросоюз заявляет, что переговоры с Британией будут вестись по принципу "ничто не решено, пока все не решено", говорится в указаниях.

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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На саммите лидеров стран ЕС назвали приоритет в переговорах по Brexit
Что же касается нынешних указаний, то они могут подвергаться изменениям. Кроме того, их принятие – не финальная стадия выработки позиций ЕС в отношении переговоров. Третьего мая Еврокомиссия опубликует свои рекомендации, затем 22 мая Совет ЕС фактически выдаст мандат на переговоры и утвердит переговорные директивы.

Сами переговоры начнутся после 8 июня, то есть после внеочередных выборов в Великобритании, сказал Юнкер на пресс-конференции в субботу. Они должны закончиться не позднее 29 марта 2019 года, говорится в указаниях.

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