Эстонский премьер подарил Олланду фотографию французских солдат в Тапа

ТАЛЛИН, 29 апр — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в Брюсселе поблагодарил в последний раз участвующего в заседании Европейского совета президента Франции Франсуа Олланда за обеспечение безопасности Европы и Эстонии и подарил ему фотографию дислоцированных в военном городке Тапа французских военнослужащих, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

"Ратас поблагодарил Францию за обеспечение безопасности Европы и Эстонии, ярким примером которого является участие французских военнослужащих в боевой группе НАТО, дислоцированной на военной базе в городе Тапа. Премьер также подарил президенту Олланду на память фотографию французских военнослужащих в Тапа", — говорится в сообщении.

В составе дислоцированного в Тапа международного батальона НАТО — 1,2 тысячи военнослужащих. Великобритания предоставила более 800 военнослужащих и различную боевую технику, в том числе танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронетранспортеры Bulldog. Франция — более 300 военнослужащих и танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL. Французских военных позднее сменит Дания, которая пришлет в Эстонию 200 военнослужащих с боевой техникой.