Ле Пен и Дюпон-Эньян создали предвыборную коалицию

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Французские партии "Национальный фронт" и "Вставай, Франция" решили создать предвыборную коалицию. Об этом сообщили Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян в ходе совместной пресс-конференции, передает AFP.

По словам главы "Национального фронта", этот альянс "воплотит в жизнь перемены, которых ждет страна".

Ле Пен также пообещала назначить Дюпон-Эньяна премьер-министром в случае победы.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. По его итогам лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая. Николя Дюпон-Эньян занял шестое место, получив голоса 4,70% французских избирателей.

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