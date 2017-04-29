В Вашингтоне 5 мая пройдет концерт в честь Дня Победы

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Песни Великой Отечественной войны прозвучат на концерте, который пройдет в Вашингтоне в преддверии Дня Победы, рассказал РИА Новости глава представительства "Россотрудничества" в США Олег Жиганов.

По его словам, концерт "Песни Великой Победы" пройдет в Российском культурном центре 5 мая. Главным его участником будет дуэт Артема Старченко, который в России выступал в популярном ансамбле "Белые росы", и бывшей солистки Московского театра оперетты Виктории Сухаревой.

Как рассказал Жиганов, "прозвучат всенародно любимые произведения, которые наизусть знают все, например, "Катюша", "Смуглянка", "Первым делом самолеты", и конечно, "День Победы". Он выразил уверенность, что эти песни "будет петь весь зал".

"Мы пригласили наших друзей – как американцев, так и соотечественников. Прежде всего ветеранов, проживающих в Вашингтоне и окрестностях, а также учеников русскоязычных школ. Сделали мы это потому, что, на наш взгляд, песни Победы невероятным образом объединяют разные поколения", — отметил Жиганов.

По его словам, "акцент будет на связи поколений ветеранов и молодежи".

К концерту в залах Российского культурного центра будет организована выставка из фотографий военных лет. Кроме того, гостям, которых ожидается порядка 100, будет предложена гречка и традиционные фронтовые 100 грамм.