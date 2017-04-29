На Украине предложили запретить "Яндекс"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Петиция о запрете деятельности компании "Яндекс" появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко.

"Запретить деятельность компании "Яндекс" на Украине и наложить соответствующие санкции на нее в интересах национальной безопасности и обороны", — говорится в тексте петиции.

Автором петиции является Василий Кужильный, по его мнению, компания "осуществляет экспансию на Украину" и "представляет угрозу национальной безопасности".

Чтобы петиция была рассмотрена президентом, ее должны подписать 25 тысяч человек. Сейчас петиция уже набрала 58 голосов, до конца сбора подписей осталось 90 дней.