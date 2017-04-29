МИД обеспокоен использованием США неаргументированных данных по РСМД

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В МИД РФ серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Вызывает серьезную озабоченность, что представители ряда американских ведомств используют подобную "фактологию" в качестве предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного применения "ответных мер" в отношении России", — отметили в МИД России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию".
Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".