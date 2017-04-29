МИД обеспокоен использованием США неаргументированных данных по РСМД

Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста

Вид на здание Министерства иностранных дел России, Московский Кремль и Московский международный деловой центр Москва-Сити с Большого Москворецкого моста

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В МИД РФ серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"США… развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования. Никакой аргументации, способной подкрепить выдвигаемые в наш адрес претензии, так и не предъявлено. Переданная американской стороной "информация", якобы позволяющая определить, о чём идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чём все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности", — говорится в тексте сообщения.

"Вызывает серьезную озабоченность, что представители ряда американских ведомств используют подобную "фактологию" в качестве предлога для раскрутки очередной кампании относительно возможного применения "ответных мер" в отношении России", — отметили в МИД России.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".