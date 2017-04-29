МИД назвал условие рассмотрения режима контроля над вооружениями в Европе

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Перспективы разработки нового режима контроля над вооружениями в Европе (КОВЕ) нужно рассматривать в контексте отказа НАТО от мер военного "сдерживания" России в Европе, говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в связи с очередным докладом госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

МИД РФ отмечает, что авторы доклада госдепартамента "вновь упомянули приостановление Россией участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), представив его как "нарушение" обязательств по этому Договору". При этом российская сторона напоминает, что США и их союзники неоднократно обходили ограничительные положения ДОВСЕ за счет расширения НАТО. При этом, как отмечается в комментарии МИД РФ, Соединенные Штаты "всячески уходили от предлагавшегося Россией обновления режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) в соответствии с новыми военно-политическими реалиями на континенте".

"На словах выражая приверженность "сохранению, укреплению и модернизации контроля над обычными вооружениями в Европе", США и НАТО на деле в последние годы вновь взяли курс на "сдерживание" России и дальнейшее изменение баланса сил в европейском регионе в свою пользу, в том числе в непосредственной близости от российских границ", — сказано в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Что же касается перспектив разработки нового режима КОВЕ на принципах равной и неделимой безопасности, сбалансированности прав и обязательств сторон, то их следует рассматривать в контексте отказа натовцев от мер военного "сдерживания" России в Европе, нормализации отношений с Российской Федерацией, в том числе в сфере военного сотрудничества", — подчеркивается в комментарии.