ПРО может подтолкнуть США к опасным шагам, заявили в МИД

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Развертывание противоракетной обороны Соединенных Штатов может породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне начать действовать обход Совета Безопасности ООН, как при ракетном ударе по авиабазе Шайрат в Сирии. Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с публикацией доклада Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Наличие противоракетного "зонтика" может привести к появлению пагубной иллюзии неуязвимости и безнаказанности, а значит – породить соблазн в "горячих головах" в Вашингтоне к новым опасным односторонним шагам в решении глобальных и региональных проблем в обход Совета Безопасности ООН и вопреки здравому смыслу, как это было сделано 7 апреля… когда США нанесли ракетный удар по суверенному государству – Сирии", — отмечается в тексте.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, планы США разместить в Польше противоракетные комплексы Aegis Ashore с системами, способными запускать ракеты "Томагавк", являются грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

МИД также обвинил Вашингтон в дезинформации о выполнении своих обязательств по РСМД. "Уже долгие годы США просто игнорируют российские серьёзные озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — говорится в сообщении.

Вашингтон приводит ничем не подтвержденные аргументы, обвиняя Россию в нарушении договора РСМД, подчеркнули в ведомстве. "США… развернули кампанию по публичному, абсолютно голословному обвинению России в нарушении ДРСМД: якобы наша страна производит и испытывает запрещенные по Договору крылатые ракеты наземного базирования. Никакой аргументации, способной подкрепить выдвигаемые в наш адрес претензии, так и не предъявлено. Переданная американской стороной "информация", якобы позволяющая определить, о чём идет речь, на деле представляет собой отрывочные фрагментарные сигналы, никак не проясняющие, на чем все-таки основаны несостоятельные американские озабоченности", — отметили в МИД.

В Москве выразили озабоченность в связи с тем, что официальные лица в Вашингтоне пытаются использовать подобные "факты" в качестве предлога для "раскрутки очередной кампании" по введению новых санкций против России.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.