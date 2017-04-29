На саммите стран ЕС определили, когда договорятся об отношениях с Британией

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Мария Князева. Заключить договоренности о будущих отношениях Евросоюз и Великобритания смогут лишь после выхода страны из ЕС, говорится в указаниях по ведению переговоров о "разводе", одобренных саммитом глав государств 27 стран ЕС (без Британии) в субботу.

"Договоренности о будущих отношениях между союзом и Великобританией могут быть заключены только после того, как Великобритания станет третьей страной", — говорится в документе.

Однако статья 50 Лиссабонского договора, в рамках которой будет происходить "развод" ЕС и Лондона, требует учесть структуру будущих отношений между ними в договоренностях по выходу страны из союза, свидетельствует документ. Поэтому общее понимание структуры будущих отношений должно быть определено во время переговоров о Brexit, говорится в релизе.

При этом Евросоюз будет участвовать в этих переговорах как одна сторона. "Союз подойдет к переговорам с едиными позициями", — говорится в указаниях.

"Отдельных переговоров по вопросам, касающимся выхода Соединенного Королевства из ЕС, между отдельными государствами союза и Великобританией не будет", — отмечается в документе.