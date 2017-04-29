Президент Филиппин заявил, что Ким Чен Ын "хочет покончить с миром"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США необходимо проявлять сдержанность по вопросу КНДР, поскольку ее лидер Ким Чен Ын "хочет покончить с миром", об этом заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, выразив обеспокоенность по поводу судьбы Юго-Восточной Азии в случае войны на Корейском полуострове.

"США было бы лучше проявить немного сдержанности", — заявил Дутерте по итогам саммита АСЕАН, проходившего на Филиппинах, отметив, что ожидает телефонного звонка от президента США Дональда Трампа. Фрагмент его выступления разместил телеканал CNN Philippines.

"Этот парень (Ким Чен Ын – ред.) просто хочет покончить с миром, именно поэтому он счастлив, он всегда улыбается. Однако он действительно хочет положить всему конец", — заявил Дутерте.

Рано утром в субботу военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.