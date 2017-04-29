Увлечение телешоу спасло заблудившихся в Австралии путешественников

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Австралии отец и сын провели на заброшенном острове несколько дней и остались живы благодаря передаче Беара Гриллса "Выжить любой ценой", пишет The Independent.

Джон Ворд и его 13-летний сын Стивен заблудились во время путешествия по Тасмании – австралийскому штату на юге страны. На поиск были отправлены спасательные отряды, которые вышли на их след только через три дня после пропажи.

Как пояснил глава поискового отряда, констебль Майкл Прешоу, именно надежное укрытие из палок и листьев папоротника помогло путешественникам не замерзнуть. По его словам, сооружение было сделано в соответствии с рекомендациями Гриллса.

Когда их нашли, у Ворда-старшего заподозрили гипотермию и отправили на обследование в больницу. Стивену помощь не понадобилась.

"Выжить любой ценой" — приключенческая передача по каналу Discovery. Ведущий — путешественник Беар Гриллс высаживается в диких уголках планеты и показывает зрителям, как выжить и найти помощь.