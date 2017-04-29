Хакер угрожает Netflix выложить в сеть новые серии "Оранжевый – хит сезона"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Хакер под ником "Темный повелитель" заявил, что украл у американского видеосервиса Netflix новый сезон популярного сериала "Оранжевый – хит сезона", и потребовал выкуп, угрожая выложить новые серии в сеть за месяц до запланированной даты релиза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выход нового сезона запланирован на 9 июня.

Сообщается, что хакер уже выложил первую серию в сеть.

"Оранжевый – хит сезона" — американский комедийно-драматический телесериал о жизни в женской тюрьме. Первый сезон вышел в 2013 году.