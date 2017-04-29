Австралийский пилот-стажер посадил самолет без переднего шасси

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Австралии пилот-стажер Захари Кокс смог посадить самолет без передней стойки шасси. Видео экстренной посадки в аэропорту Арчерфилд опубликовал канал 9 News.

WATCH: Plane makes emergency landing at Archerfield Airport with a nose gear failure. #9News pic.twitter.com/pG5p6ygfn4 — Nine News Queensland (@9NewsQueensland) 27 апреля 2017 г.

​Воздушное судно немного "клюнуло" носом, однако в целом приземление прошло благополучно.

На борту вместе с Коксом находились еще два стажера. По словам пилота, происшествие его не напугало. На следующей неделе он совершит новый учебный полет.