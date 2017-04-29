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Берлускони упал дома и расшиб голову

14:4729.04.2017
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© AFP 2017 / ANDREAS SOLAROПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фотоПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / ANDREAS SOLARO

РИМ, 29 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в своем доме в курортном городке Портофино и получил небольшую травму головы, сообщили в субботу местные СМИ.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Итальянка заплатила 70 тысяч евро за ужин с Берлускони
Как стало известно, инцидент произошел минувшей ночью: 80-летний политик споткнулся о край ковра, упал и расшиб себе голову. В целях предосторожности было решено, что экс-премьер должен вернуться в Милан, где в одной из частных клиник ему были наложены швы.

Лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло сказал в этой связи, что речь идет всего лишь о незначительной травме. "Ничего серьезного, это ерунда", — приводит его словам информагентство Ansa.

Темпераментный Сильвио Берлускони
© AFP 2017 / Filippo MonteforteСильвио Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии. По времени пребывания у власти его обходят лишь Бенито Муссолини и Джованни Джолитти.Сильвио Берлускони выступает с речью в полицейской академии в городе Л’Акуила
© AFP 2017 / Filippo Monteforte
Сильвио Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии. По времени пребывания у власти его обходят лишь Бенито Муссолини и Джованни Джолитти.
© AP Photo / Alessandra TarantinoБерлускони преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля. В 1986 году Берлускони стал президентом футбольного клуба "Милан". В 2016 году он продал клуб китайским инвесторам, оставшись при этом почетным президентом клуба.Сильвио Берлускони общается с карабинерами в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Берлускони преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля. В 1986 году Берлускони стал президентом футбольного клуба "Милан". В 2016 году он продал клуб китайским инвесторам, оставшись при этом почетным президентом клуба.
© AFP 2017Берлускони был женат дважды. От первого брака у него есть двое детей – Марина и Пьер Сильвио (на фото). В 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио, однако брак они зарегистрировали лишь десять лет спустя, уже имея троих детей. В мае 2009 года на фоне скандалов вокруг фривольных похождений мужа Ларио публично объявила о своем намерении развестись. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена, однако экс-супруги еще продолжительное время судились из-за размера алиментов.Сильвио Берлускони с сыном Пьером Сильвио в Милане. 1 марта 1986
© AFP 2017
Берлускони был женат дважды. От первого брака у него есть двое детей – Марина и Пьер Сильвио (на фото). В 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио, однако брак они зарегистрировали лишь десять лет спустя, уже имея троих детей. В мае 2009 года на фоне скандалов вокруг фривольных похождений мужа Ларио публично объявила о своем намерении развестись. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена, однако экс-супруги еще продолжительное время судились из-за размера алиментов.
© AP Photo / Luca Bruno12 ноября 2011 года Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. Решение покинуть кресло премьера Берлускони принял после того, как 8 ноября лишился большинства голосов в палате депутатов национального парламента Италии. Его отставке предшествовало принятие парламентом закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране.Сильвио Берлускони после посещения судебного заседания в Милане. 19 сентября 2011
© AP Photo / Luca Bruno
12 ноября 2011 года Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. Решение покинуть кресло премьера Берлускони принял после того, как 8 ноября лишился большинства голосов в палате депутатов национального парламента Италии. Его отставке предшествовало принятие парламентом закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКак "личную дружбу" характеризует Берлускони отношения с российским президентом. Итальянский политик в июне 2015 года с частным визитом вместе с Владимиром Путиным посетил Горный Алтай, а в сентябре того же года — Крым.Президент РФ Владимир Путин c Сильвио Берлускони
© РИА Новости
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Как "личную дружбу" характеризует Берлускони отношения с российским президентом. Итальянский политик в июне 2015 года с частным визитом вместе с Владимиром Путиным посетил Горный Алтай, а в сентябре того же года — Крым.
© AFP 2017 / Uriel Sinal / PoolБерлускони считает, что даже в политике есть место юмору. В 2008 году пресса с удовольствием обсуждала очередную шутку итальянского премьера. На официальной церемонии встречи во время итало-германского саммита в Триесте Берлускони спрятался за старинным фонарем, а потом неожиданно выглянул оттуда и сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель "ку-ку".Сильвио Берлускони и Ангела Меркель во время пресс-конференции в Иерусалиме
© AFP 2017 / Uriel Sinal / Pool
Берлускони считает, что даже в политике есть место юмору. В 2008 году пресса с удовольствием обсуждала очередную шутку итальянского премьера. На официальной церемонии встречи во время итало-германского саммита в Триесте Берлускони спрятался за старинным фонарем, а потом неожиданно выглянул оттуда и сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель "ку-ку".
© AFP 2017 / Alberto PizzoliПротив экс-премьера Италии Сильвио Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел, по некоторым из которых он был признан виновным. В 2013 году суд наложил на политика запрет занимать государственные должности.Сильвио Берлускони на итальянском телевидении
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел, по некоторым из которых он был признан виновным. В 2013 году суд наложил на политика запрет занимать государственные должности.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliВерховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы по громкому делу о масштабных финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. В соответствии с законом о помиловании этот срок сначала был сокращен до одного года, а затем и вовсе заменен на социальные работы в связи с преклонным возрастом подсудимого. В итоге он провел на соцработах в доме для престарелых в общей сложности менее недели.Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время пресс-конференции в Риме
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Верховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы по громкому делу о масштабных финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. В соответствии с законом о помиловании этот срок сначала был сокращен до одного года, а затем и вовсе заменен на социальные работы в связи с преклонным возрастом подсудимого. В итоге он провел на соцработах в доме для престарелых в общей сложности менее недели.
© РИА Новости . Дмитрий АстаховПерейти в фотобанк8 марта 2012 года. Сильвио Берлускони, президент РФ Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ Владимир Путин на горнолыжном курорте "Красная Поляна".Владимир Путин, Сильвио Берлускони и Дмитрий Медведев на горнолыжном курорте Красная Поляна
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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8 марта 2012 года. Сильвио Берлускони, президент РФ Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ Владимир Путин на горнолыжном курорте "Красная Поляна".
© AFP 2017 / Alberto PizzoliБерлускони постоянно живет в Риме и на вилле Сан-Мартино под Миланом, всего, по данным итальянских СМИ, у Берлускони имеется более десятка вилл.Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони ожидает прибытия гостей на вилле Мадама
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Берлускони постоянно живет в Риме и на вилле Сан-Мартино под Миланом, всего, по данным итальянских СМИ, у Берлускони имеется более десятка вилл.
© AFP 2017 / Tiziana FabiСильвио Берлускони со сторонницей во время встречи с членами партии "Народ свободы".Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони фотографируется со сторонницей во время встречи с членами партии Народ свободы
© AFP 2017 / Tiziana Fabi
Сильвио Берлускони со сторонницей во время встречи с членами партии "Народ свободы".
© AFP 2017 / Philippe Wojazer/ PoolПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жак Диуф.Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жак Диуф
© AFP 2017 / Philippe Wojazer/ Pool
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Жак Диуф.
© AFP 2017 / ANDREAS SOLAROБерлускони тщательно следит за своей внешностью: время от времени он садится на строгую диету, не скрывает от общественности, что сделал пластическую операцию по омоложению.Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на итальянском телевидении
© AFP 2017 / ANDREAS SOLARO
Берлускони тщательно следит за своей внешностью: время от времени он садится на строгую диету, не скрывает от общественности, что сделал пластическую операцию по омоложению.
© AP Photo / Alessandra TarantinoСильвио Берлускони имеет в Италии репутацию экстравагантного и страстно увлекающегося человека.
На фото: Сильвио Берлускони и министр сельского хозяйства Нунция Де Джироламо.Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони целует руку министру сельского хозяйства Nunzia De Джироламо Нунции Де Джироламо
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Сильвио Берлускони имеет в Италии репутацию экстравагантного и страстно увлекающегося человека.
На фото: Сильвио Берлускони и министр сельского хозяйства Нунция Де Джироламо.
© AFP 2017 / Giuseppe CacaceСильвио Берлускони входит в число богатейших людей Италии. Forbes оценивает его состояние в 6,1 миллиарда долларов.Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони перед началом футбольного матча на стадионе в Милане
© AFP 2017 / Giuseppe Cacace
Сильвио Берлускони входит в число богатейших людей Италии. Forbes оценивает его состояние в 6,1 миллиарда долларов.
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