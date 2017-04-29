В МВД Украины попросили не использовать георгиевские ленты на праздники

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал не использовать "коммунистическую символику, в первую очередь георгиевские ленты", во время майских дат, в частности 8-9 мая.

"Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь – георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая…. Прошу не использовать этих лент во время майских дат. Это вызывает логичную и объективную правильную реакцию у украинского патриота и гражданина", — сказал Шкиряк во время брифинга в субботу, который транслировал телеканал " 112 Украина ".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.