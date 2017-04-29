Из Италии выслали пятого иностранца, контактировавшего с террористом Амри

РИМ, 29 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти экстрадировали 43-летнего гражданина Египта, подозреваемого в экстремизме исламистского толка и контактировавшего с 24-летним тунисцем Анисом Амри, который совершил теракт в декабре 2016 года в Берлине.

Как сообщило в субботу МВД Италии, египтянин уже повторно высылается с территории Италии. Впервые это было сделано в апреле 2013 года, однако позднее мужчина обманным путем получил въездную визу в итальянском посольстве в Каире и вновь прибыл на Апеннины. По данным следственных органов, именно ему принадлежало автотранспортное средство, которое использовал на территории Италии Амри.

В пятницу представитель Управления по противодействию мафии и терроризму южноитальянской провинции Лечче в ходе специальной пресс-конференции сообщил, что из Италии был экстрадирован 22-летний гражданин Марокко, также контактировавший с Амри. Экстрадиция была осуществлена в результате антитеррористической операции, проведенной спецподразделениями полиции южноитальянской области Апулия. В ходе этой операции был также арестован 27-летний гражданин Конго, ранее находившийся в центре временного содержания мигрантов города Бриндизи. По версии следственных органов, оба иностранца имели отношение к ячейке террористической организации "Исламское государство"*, действовавшей в Берлине. Всего ее членами были 11 человек.

Таким образом, с начала 2017 года итальянские власти выслали уже пятерых иностранцев, подозревавшихся в связях с Амри. Первый из них был экстрадирован из Италии 13 января, второй — 25 февраля, третий – 12 марта. Все трое были гражданами Туниса.

Вечером 19 декабря прошлого года грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, в результате чего 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, ответственность за который затем взяла на себя ИГ*.

Подозреваемый в совершении этой акции Амри был официально объявлен в розыск. 23 декабря стало известно, что он был убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции. 4 января эксперты правоохранительных органов Италии установили, что Амри использовал одно и то же оружие как во время теракта в Берлине, так и в ходе перестрелки с сотрудниками итальянской полиции под Миланом.

*Террористическая организация, запрещенная в России