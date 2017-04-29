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В мире

Глава Киргизии заявил, что людей предупреждали об оползне

14:0529.04.2017
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фотоПрезидент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 29 апр – РИА Новости. Оказавшихся под оползнем на юге Киргизии людей заранее предупреждали о возможной трагедии, но они отказались переселяться из опасной зоны, заявил в субботу президент республики Алмазбек Атамбаев.

Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Оказавшиеся под оползнем в Киргизии 24 человека погибли
По данным МЧС, мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 утра (4 мск), завалив 11 домов, четыре из которых пустовали. В МЧС не исключают возможность повторного схода оползней в этом районе. По предварительным данным, под оползнем погибли 24 человека, в том числе девять детей. Хозяева разрушенных оползнем домов в марте получили предписания о немедленном выселении из опасной зоны.

"Под толстым слоем земляных масс, по предварительным оценкам, остались несколько домов, в которых проживали люди. Но больше всего отягощает свалившуюся на нас беду то, что два-три дня назад проживающие там наши соотечественники не послушались специалистов и отказались переселяться", — сказал президент.

По его словам, "из этого страшного урока надо всем нам сделать выводы".

"Мне понятно, почему жители не хотели переселяться: весной готовые пастбища рядом, люди не хотят оставлять свои места. Если для кого-то жизнь не важна, пусть он подумает о детях. Жизнь человека, тем более ребенка, намного дороже любого имущества, любого поголовья скота", — сказал Атамбаев.

Он напомнил, что "иногда при таких бедствиях не удается даже достать тела из под земляных масс, не удается найти и похоронить погибших". "Обращаюсь ко всем соотечественникам, кто не хочет переселяться из опасных зон. Побойтесь Бога! Послушайтесь специалистов и примите необходимые меры", — призвал президент.

Атамбаев добавил, что продолжает надеяться на спасение оставшихся под завалами.

Только в Ошской области Киргизии на опасных оползневых участках живут 2,4 тысячи семей. Из них получили государственную помощь и отселились в безопасные места 838 семей, еще 445 на стадии переселения. Однако свыше 1 тысячи семей, получивших ссуду и земельные участки для переселения, остаются на опасных участках.

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