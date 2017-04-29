Южная Корея и США начали учения с участием авианосца "Карл Винсон"

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военнослужащие США и Южной Кореи спустя полдня после пуска баллистической ракеты КНДР начали в Японском море совместные морские учения при участии атомного авианосца "Карл Винсон".
По словам военных, учения направлены на "повышение готовности американо-южнокорейского альянса по сдерживанию провокационных действий КНДР".
Американский авианосец, по данным японских и южнокорейских СМИ, был замечен рано утром в субботу у берегов японского города Нагасаки. После того, как КНДР провела неудачный пуск баллистической ракеты, в прессе распространились сообщения о том, что авианосная группа США направилась в сторону Японского моря. Также сообщалось, что по мере движения авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии.
Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.