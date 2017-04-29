Праздничные скачки в Туркмении выиграл президент

АШХАБАД, 29 апр — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в субботу победил на праздничных скачках в честь Дня туркменского скакуна, отмечаемого каждое последнее воскресенье апреля.
Конный заезд жокеев-наставников на дистанцию 1,2 километра состоялся в президентском Ахалтекинском конном комплексе под Ашхабадом. В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть опытных всадников — по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада.
Глава государства передал автомобильные ключи вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: "Оразгельдыев, я официально передаю этот приз на нужды наших коневодов".
Некоторые ученые считают, что с ахалтекинская породы лошадей началось цивилизованное коневодство. Эта порода оказала влияние на многие известные верховые породы, в том числе арабскую, английскую скаковую и русские верховые.