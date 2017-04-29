Военный эксперт: КНДР завершает испытания ракеты средней дальности

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Корейская Народно-Демократическая Республика завершает испытательный цикл своей баллистической ракеты средней дальности на платформе советской Р-27 и в ближайшее время может приступить к ее серийному производству. Такое мнение высказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие пуск ракеты, а также японские власти сообщили, что она взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против Северной Кореи, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

"Продолжают они свою ракету средней дальности отрабатывать, которая сделана на основе платформы еще советской ракеты Р-27. КНДР завершает испытательный цикл и в ближайшее время может приступить к серийному производству ракеты с дальностью действия 2,5-3 тысячи километров", — сказал Мураховский.

Он отметил, что "у них пока слишком большой процент неудачных пусков".

"Это говорит о том, что платформу они воспроизвели, но с технологией производства что-то у них не то. И если Россия при отработке своих, в том числе межконтинентальных баллистических ракет имеет возможность испытывать их в пределах своей территории, то КНДР пускает ракеты в сторону моря, потому не может собрать их части и выяснить, что явилось причиной неудачного пуска", — считает эксперт.

По его мнению, ракетные технологии КНДР осваивает методом проб и ошибок.

"Предыдущую советскую ракетную платформу Р-17 они тоже очень долго отрабатывали, но в конце концов добились приемлемого результата. И сейчас КНДР поставляет эти ракеты с дальностью действия примерно 900 километров в 15 государств, в том числе в Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты", — заключил Мураховский.