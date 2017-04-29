Военный эксперт: КНДР завершает испытания ракеты средней дальности

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Корейская Народно-Демократическая Республика завершает испытательный цикл своей баллистической ракеты средней дальности на платформе советской Р-27 и в ближайшее время может приступить к ее серийному производству. Такое мнение высказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против Северной Кореи, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.
"Продолжают они свою ракету средней дальности отрабатывать, которая сделана на основе платформы еще советской ракеты Р-27. КНДР завершает испытательный цикл и в ближайшее время может приступить к серийному производству ракеты с дальностью действия 2,5-3 тысячи километров", — сказал Мураховский.
Он отметил, что "у них пока слишком большой процент неудачных пусков".
По его мнению, ракетные технологии КНДР осваивает методом проб и ошибок.
"Предыдущую советскую ракетную платформу Р-17 они тоже очень долго отрабатывали, но в конце концов добились приемлемого результата. И сейчас КНДР поставляет эти ракеты с дальностью действия примерно 900 километров в 15 государств, в том числе в Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты", — заключил Мураховский.