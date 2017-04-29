Турция нанесла новые авиаудары по позициям курдов в Ираке

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Турецкие военные в субботу нанесли авиаудары на севере Ирака, в результате которых погибли 14 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.

Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. По данным турецкого генштаба, тогда погибли 70 курдских бойцов.

При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России