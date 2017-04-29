Ле Пен рассказала, кого назначит премьером, если станет президентом Франции

ПАРИЖ, 29 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на высший государственный пост предложит в качестве премьера кандидатуру председателя партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна.

"Я назначу Николя Дюпон-Эньяна премьер-министром Франции", — заявила в субботу политик в ходе совместной с ним пресс-конференции.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

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